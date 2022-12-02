На території єпархій виявили склади з прокремлівською літературою, нацистську символіку і тексти молитов за московського патріарха Кіріла. Крім того, у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі на Закарпатті знайшли символіку забороненої партії "ОПЗЖ" та брошури, в яких вихваляли російських загарбників у війні проти України.

До теми СБУ проводить обшуки в УПЦ МП відразу у трьох областях України

На Житомирщині виявили колаборантів

У Рівненсько-Острозькії єпархії СБУ виявила приховану білоруську готівку та брошури із закликами до укладання миру з "братнім російським народом", прославляння "русской земли" та "русских солдат". Вони написані білоруськими та російськими авторами.

СБУ підбила підсумки обшуків / Фото СБУ

Під час безпекових заходів у Свято-Анастасіївському ставропігійному жіночому монастирі та двох Скитах на Житомирщині виявили осіб, які тісно контактують з громадянами Росії. Наразі ці контакти вивчаються співробітниками СБУ.

"Гості" перебували на території готельних комплексів при церквах і використовували анонімні месенджери для комунікації з ворогом. Наразі всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій і притягнення винних до відповідальності.

СБУ обшукують храми УПЦ МП: що відомо