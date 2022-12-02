Мовиться про Закарпаття, Рівненщину та Житомирщину. Такі заходи необхідні для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского міра", а також для протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.
Важливо РНБО ухвалила жорстке рішення щодо російських церков в Україні
Де йдуть обшуки
- Свято-Миколаївський чоловічий монастир Хустської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті;
- Свято-Анастасіївський ставропігійний жіночий монастир (Житомир);
- Скит Свято-Анастасіївського ставропігійного жіночого монастиря (Житомирський район); Скит Іверської ікони Божої Матері Чоповичського Афонського ікони Божої Матері жіночого ставропігійного монастиря (Житомирський район);
- Рівненсько-Острозьку єпархію, Городоцький жіночий монастир, Свято-Георгіївське подвір’я, Храм всіх Волинських Святих, Свято-Воскресенський храм, Свято-Успенський храм (Рівненська область).
Як відбуваються обшуки
Обшуки проводять працівники СБУ разом з поліцією та Нацгвардією. За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці оглядають територію та приміщення, аби знайти осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету. Все відбувається в межах чинного законодавства.
Обшуки у храмах УПЦ МП / Фото СБУ:
Попередні обшуки
- Напередодні, 1 грудня, СБУ перевірила Свято-Кирило-Мефодіївський жіночий монастир Мукачівської єпархії УПЦ МП. знайшли багато агітаційно-пропагандистських матеріалів. Наприклад, книжки ксенофобського змісту, де заперечувалось право України на незалежність.
- 25 листопада СБУ прийшла з обшуками до Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. Там знайшли документи, що свідчать про російське громадянство деяких керівників єпархіальних структур.
- Під час обшуків Києво-Печерської лаври 22 листопада теж знайшли проросійську літературу. Крім того, виявили готівку на загальну суму понад 2 мільйони гривень, 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів.
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