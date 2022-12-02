Речь идет о Закарпатье, Ровенщине и Житомирщине. Такие меры необходимы для исключения использования религиозных общин как ячейки "русского мира".
Важно СНБО приняло жесткое решение относительно российских церквей в Украине
Где идут обыски
- Свято-Николаевский мужской монастырь Хустской епархии УПЦ (МП) в Закарпатье;
- Свято-Анастасиевский ставропигиальный женский монастырь (Житомир);
- Скит Свято-Анастасиевского ставропигиального женского монастыря (Житомирский район); Скит Иверской иконы Божией Матери Чоповичского Афонского иконы Божией Матери женского ставропигиального монастыря (Житомирский район);
- Ровенско-Острожскую епархию, Городокский женский монастырь, Свято-Георгиевское подворье, Храм всех Волынских Святых, Свято-Воскресенский храм, Свято-Успенский храм (Ровенская область).
Как проходят обыски
Обыски проводятся сотрудниками СБУ вместе с полицией и Нацгвардией. При непосредственном участии представителей церкви правоохранители осматривают территорию и помещения, чтобы найти лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету. Всё происходит в пределах действующего законодательства.
Обыски в храмах УПЦ МП / Фото СБУ:
Предыдущие обыски
- Накануне, 1 декабря, СБУ проверила Свято-Кирилл-Мефодиевский женский монастырь Мукачевской епархии УПЦ МП. нашли много агитационно пропагандистских материалов. Например, книги ксенофобского содержания, где отрицалось право Украины на независимость.
- 25 ноября СБУ пришла с обысками в Черновицко-Буковинскую епархию и УПЦ МП. Там нашли документы, свидетельствующие о российском гражданстве некоторых руководителей епархиальных структур.
- Во время обысков Киево-Печерской лавры 22 ноября тоже была найдена пророссийская литература. Кроме того, обнаружили наличные деньги на общую сумму более 2 миллионов гривен, 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей.
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