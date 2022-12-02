На территории епархий обнаружили склады с прокремлевской литературой, нацистскую символику и тексты молитв за московского патриарха Кирилла. Кроме того, в Свято-Николаевском мужском монастыре на Закарпатье нашли символику запрещенной партии "ОПЗЖ" и брошюры, в которых восхваляли российских захватчиков в войне против Украины.
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В Житомирской области обнаружили коллаборантов
В Ровенско-Острожской епархии СБУ обнаружила скрытые белорусские наличные деньги и брошюры с призывами к заключению мира с "братским русским народом", прославление "русской земли" и "русских солдат". Они написаны белорусскими и русскими авторами.
СБУ подвела итоги обысков / Фото СБУ
Во время обысков в Свято-Анастасиевском ставропигиальном женском монастыре и двух Скитах на Житомирщине обнаружили лица, которые тесно контактируют с гражданами России. Эти контакты изучаются сотрудниками СБУ.
"Гости" находились на территории гостиничных комплексов при церквях и использовали анонимные мессенджеры для коммуникации с врагом. Все изъятые материалы направлены на экспертизу для принятия дальнейших процессуальных действий и привлечения виновных к ответственности.
СБУ обыскивают храмы УПЦ МП: что известно
- Накануне, 1 декабря, СБУ проверила Свято-Кирилл-Мефодиевский женский монастырь Мукачевской епархии УПЦ МП. Найдено много агитационно-пропагандистских материалов. Например, книги ксенофобского содержания, где отрицалось право Украины на независимость.
- 25 ноября СБУ пришла с обысками в Черновицко-Буковинскую епархию и УПЦ МП. Там нашли документы, свидетельствующие о российском гражданстве некоторых руководителей епархиальных структур.
- Во время обысков Киево-Печерской лавры 22 ноября тоже была найдена пророссийская литература. Кроме того, обнаружили наличные деньги на общую сумму более 2 миллионов гривен, 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей.