СБУ опублікувала "церковний список" санкцій РНБО
Вже у суботу, 3 грудня, Служба безпеки України опублікувала повний список осіб, які за її поданням потрапили під санкції РНБО і були затверджені Президентом Володимиром Зеленським. Хто потрапив до "церковного списку" – читайте далі!
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Як зазначають у відомстві, мовиться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ (МЦ) або тісно пов'язані з цією організацією. Зокрема, це:
- Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);
- Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври);
- Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Симферопольський и Кримський);
- Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський);
- Опанасенко В'ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельський Агафон);
- Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій);
- Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);
- Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій);
- Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей);
- Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Іосиф).
В СБУ підкреслили, що більшість з осіб, які потрапили до санкційного списку наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном.
З якими ініціативами виступали
- запропонували приєднати очолювані ними єпархії до РПЦ;
- погодились на співпрацю з окупаційною владою;
- просувають проросійські наративи;
- виправдовують військову агресію Росії в Україні.
Що чекає на підсанкційних
Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на 5 років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо.
Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення.
Відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності.
СБУ обшукують храми УПЦ МП: що відомо
- Напередодні, 1 грудня, СБУ перевірила Свято-Кирило-Мефодіївський жіночий монастир Мукачівської єпархії УПЦ МП. Знайдено багато агітаційно-пропагандистських матеріалів. Наприклад, книжки ксенофобського змісту, де заперечувалось право України на незалежність.
- 25 листопада СБУ прийшла з обшуками до Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. Там знайшли документи, що свідчать про російське громадянство деяких керівників єпархіальних структур.
- Під час обшуків Києво-Печерської лаври 22 листопада теж знайшли проросійську літературу. Крім того, виявили готівку на загальну суму понад 2 мільйони гривень, 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів.
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