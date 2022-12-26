Российские попы с 1 января могут лишиться доступа к лаврскому Успенскому собору и Трапезной церкви. В воскресной речи Павел, против которого СНБО ввел санкции, сказал, что у них истекает арендный договор.
Кстати СНБО принял жесткое решение по российским церквям в Украине
Павел якобы звонил министру Ткаченко
Мне стало известно, это пока не точные слухи. У нас заканчивается договор аренды Трапезного и Успенского соборов. Негласно нам подтвердили, что уже в следующее воскресенье или субботу нас не пустят в эти храмы – ни в один, ни в другой,
– сказал Паша "Мерседес".
Митрополит пожаловался на тех, за кого голосовали люди. Павел пожаловался, что они "делают козни святой церкви и народу, который живет в Украине".
Он признался, что якобы несколько раз звонил министру культуры Александру Ткаченко, но тот не берет трубку.
Митрополит сообщил, что в понедельник у него запланирована встреча с директором заповедника Киево-Печерская Лавра, которая должна прояснить ситуацию.
Также Паша "Мерседес" прибег к циничной манипуляции. Он сказал, что во времена СССР разрешали молиться, а сейчас якобы делают пакости "святой, соборной и апостольской церкви".
Но Павел забыл сказать или просто не знает, что в СССР осуществлялись массовые аресты и преследования духовенства и религиозных проповедников.
Что происходит с Киево-Печерской Лаврой
- 1 декабря Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. После этого министр культуры Александр Ткаченко заметил, что вся территория Лавры – государственная собственность.
- Однако секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Киево-Печерская Лавра не переходила в ПЦУ. Он добавил, что соответствующие документы не принимал ни Кабмин, ни другие украинские ведомства.
- Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний рассказал, что переход Киево-Печерской Лавры в ПЦУ не может быть мгновенным. Он объяснил, что развитие Поместной Церкви – длительный и сложный процесс.