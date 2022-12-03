На этот вопрос решил пролить свет Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний. Он попытался объяснить, почему переход Киево-Печерской Лавры к ПЦУ не может быть мгновенным, и что будет с ней дальше.
Читайте также СБУ сообщила о подозрении священнику из Лавры, на богослужении которого прославляли "русский мир"
Весомый шаг к возвращению Лавры сделан
По словам Эпифании, развитие Поместной Церкви – длительный и сложный процесс. И он требует мудрости, взвешенности, а также терпения. Кроме того, понадобятся жесткость и настойчивость.
Он отметил, что многие люди стремились бы мгновенно решить все проблемы и вопросы. В частности, касающиеся церкви. Но Эпифаний напомнил, что так не бывает. Весь путь долог и он сопровождается длительным трудом: "от камня, заложенного в основание, до завершения здания".
Митрополит отметил, что 1 декабря удалось основу Поместной Церкви усилить одним из краеугольных камней. ПЦУ удалось сделать весомый шаг, чтобы в Киево-Печерскую Лавру вернулась украинская молитва.
Кто-то возмущается, потому что хочет, чтобы все уже было решено. Но не стоит преуменьшать значение того, что произошло – сегодня Украинская Лавра действительно приобрела субъектность, хотя пока она – как новорожденный младенец,
– подчеркнул он.
Что происходит в Киево-Печерской Лавре
- Начнем с того, что накануне СБУ проводила в ней обыски. Во время их спецслужбы обнаружили и изъяли деньги, пропагандистскую литературу. Кроме того, на территории комплекса находились граждане России и те, чьи паспорта были еще образца СССР.
- Уже в четверг, 1 декабря, Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. В Единый государственный реестр уже внесли сведения о соответствующем юридическом лице.
- Министр культуры Украины Александр Ткаченко отметил, что теперь вся территория Лавры – государственная собственность. Речь как о Верхней, где расположены заповедник и музей. Так и Нижней, которую еще при президентстве Януковича передали УПЦ в бессрочную аренду.
- Вскоре секретарь СНБО Алексей Данилов решил расставить точки над "і". По его словам, Киево-Печерская Лавра не переходила в ПЦУ. Он добавил, что соответствующие документы не принимал ни Кабмин, ни другие украинские ведомства.
- Тем временем слухи о переходе Лавры в АЦУ не на шутку разожгли огонь среди самих россиян. В стране-агрессорке уже даже призывают бомбить святыню. Мол, если она не подчиняется РПЦ, ее нужно стереть с лица земли.