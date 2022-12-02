Не обошлось и без реакции даже российского МИДа. В то же время, УПЦ МП опровергает то, что создание юридического лица в подчинении ПЦУ приведет к переходу монастыря в Православную церковь Украины.

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Что УПЦ МП говорит о ситуации

На сайте УПЦ МП появилась реакция на регистрацию Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры как монастыря в составе ПЦУ. К слову, название Православной церкви Украины представители Московского патриархата пишут в кавычках.

УПЦ МП утверждает, что регистрация юридического лица не является следствием ликвидации "настоящей" Лавры и якобы не имеет к ней никакого отношения, приводя в пример такое же юридическое лицо в подчинении УПЦ КП. Поэтому Московский патриархат называет зарегистрированное юридическое лицо "фейковой религиозной структурой без монахов".

В России не могли обойти это событие

Если УПЦ МП себя еще как-то ограничивало в высказываниях, то в России нет. Одной из первых на регистрацию Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры как монастыря в составе ПЦУ отреагировала так называемая спикер российского МИД Мария Захарова. "Дипломат" назвала эти события "подготовкой к захвату" Киево-Печерской Лавры и обвинила украинские власти в "религиозном расколе". Если коротко, Захарова повторила уже привычные тезисы по своей методике.

Советник патриарха Кирилла только кратко заявил, что регистрация монастыря в подчинении УПЦ МП регистрация монастыря ПЦУ якобы никак не отменяет. Но это пока.

Вот кто-кто, а заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев не сдерживал себя в комментариях. В приспешника Путина настолько подгорело, что он стал называть украинские власти "киевскими сатанистами", которые "отбирают церковное имущество". А еще написал что-то о демократии, конституции и вере. Удивительно, откуда в России знают о таких понятиях.

Интересно, что Медведев стал называть украинцев "отступниками". Очевидно, в его понимании верой все то, что сотрудники СБУ нашли в храмах УПЦ МП во время серии обысков.

Ну и наконец – реакция "простых и ни в чем невинных россиян". Те самые "простые маленькие люди" в комментариях начали обвинять главу УПЦ МП Онуфрия в измене и даже сговоре с украинскими властями, а некоторые даже предлагает теперь наносить ракетные удары по святыне, которая теперь якобы "не свята".

Реакция россиян на переход Киево-Печерской Лавры в ПЦУ / Скриншоты

Стоит отметить, что сейчас действительно пока не идет речь о переходе Киево-Печерской Лавры в подчинение ПЦУ. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Кабмин еще не принимал решений о передаче монастыря Православной церкви Украины. Однако, если будет доказано сотрудничество УПЦ МП с Россией, эта организация будет запрещена на территории нашего государства, тогда же, скорее всего, можно говорить о переходе Лавры в ПЦУ.