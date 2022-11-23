Ни для кого не секрет, что храмы Украинской православной церкви Московского патриархата являются идеальным хранилищем для агентов Кремля и диверсантов. Секретарь СНБО Данилов подтвердил то, о чем все давно догадывались. В интервью зарубежным журналистам он рассказал о предполагаемых гражданах России, которых СБУ нашла в Киево-Печерской лавре.

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"Не только деньги и русская литература"

В результате обыска тысячелетнего монастыря силовики обнаружили пачки наличных в размере 100 тысяч долларов и русскую литературу. Однако Данилов констатировал, что это не все "сюрпризы", ожидавшие силовиков в "божьем храме".

Мы не будем сейчас говорить о деньгах. Там были найдены документы. И там были найдены определенные граждане… Скорее всего, граждане России. И сейчас мы пытаемся выяснить, что они там делают и почему они там оказались,

– сказал высокопоставленный чиновник.

Также Данилов отметил, что расследование продолжается и оно находится на очень "деликатной стадии". Вопрос обысков храмов Московского патриархата – это вопрос национальной безопасности Украины. По его словам, "мы много лет закрывали глаза на происходящее".

Обыски СБУ Киево-Печерской лавры: что важно знать

Во вторник, 22 ноября, стало известно, что украинские спецслужбы посетили Киево-Печерский монастырь, который уже десятки лет небезосновательно обвиняют в пропаганде "русского мира".

Впоследствии Служба Безопасности сообщила, что нашла российскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в частности для пропаганды кремлевской идеологии.

В Москве успели отреагировать на обыски. Главный рупор Путина Дмитрий Песков сказал, что Украина ведет войну против "русского православия". Удивительно, что он не начал рассказывать о том, что "церковь вне политики".

Кроме того, отметим, что сеть разразилась шутками, как только появилась информация об обысках в Киево-Печерской лавре.

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