Служба безопасности проводит обыски в Ровенской области. По информации росСМИ, на фоне этого спикер Путина Дмитрий Песков снова делает вид, что все идет по плану. пишет 24 канал.

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Что сказал Песков

Приспешник Путина уже успел прокомментировать обыски в Киево-Печерской лавре в Украине.

Украинская сторона давно воюет с русской православной церковью,

– сказал Песков.

По его словам, это можно рассматривать как очередное звено в "совокупности этих военных действий" против российского православия.

Обыски епархий УПЦ по Украине: что известно

13 ноября разразился очередной скандал вокруг Киево-Печерской лавры. Сетью разлетелось видео, на котором можно было увидеть, что в храме молятся как за страну-агрессорку, так и за оккупантов.

Вскоре в Киево-Печерской лавре признали, что песню о "матушке-Русь" таки пели. Наместник Киево-Печерской лавры Павел отметил, что эта песня – не богослужебное песнопение, а светское. В то же время, он отметил, что к собранию Собора лавры отец Захарий, который и был причастен к скандалу, отстранен от служения литургии.

22 ноября в Киево-Печерскую лавру посетили сотрудники СБУ . На территории лавры проводятся контрразведывательные мероприятия. Сама операция проходит в рамках противодействия подрывной деятельности российских спецслужб в нашей стране.

В Ровенской области СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря, женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ.

Кроме того, СБУ недавно сообщила о новых подозрениях митрополиту в Винницкой области, который оправдывал российскую агрессию. Как отмечают, глава епархии готовил пропагандистские листовки, в которых оправдывал вооруженную агрессию России и временную оккупацию восточных и южных районов Украины.

Больше об этом – детали обыска Киево-Печерской лавры 22 ноября: смотрите видео