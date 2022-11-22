Безпекові заходи проходять сьогодні, 22 листопада. До речі, також СБУ перевіряє Києво-Печерську лавру.
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СБУ прийшла з обшуками на Рівненщину
Як стало відомо, на Рівненщині СБУ проводить контррозвідувальні заходи на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (місто Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (село Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.
Ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією – в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні,
– зазначили у відомстві.
На Рівненщині СБУ перевіряє монастир / Фото Служба безпеки України
Зокрема, враховуючи збройну агресію Росії, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян. Тож вказані заходи проводяться для:
- недопущення використання релігійних громад як осередку "русского міра";
- перевірки даних про використання приміщень монастирів для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;
- убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.
За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:
- проводять огляд вказаних території та приміщень з метою виявлення заборонених до обігу предметів;
- здійснюють перевірку осіб на предмет їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.
СБУ прийшла у Києво-Печерську лавру
Зранку 22 листопада до Києво-Печерської лаври навідалися співробітники СБУ. Так, на території лаври проводять контррозвідувальні заходи.
У СБУ підкреслюють, що під час повномасштабного вторгнення зростають ризики вчинення ворогом терористичних актів, диверсій, захоплення заручників. Особливо це стосується місць великого скупчення людей. Храми – одне з таких.
Нагадаємо, що 13 листопада спалахнув скандал навколо Києво-Печерської лаври. Мережею розлетілося відео, на якому можна було побачити, що у храмі моляться як за країну-агресорку, так і за окупантів.
Варте уваги – У Києво-Печерській лаврі вихваляли "русскій мір": дивіться відео