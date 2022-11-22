Как сообщили в СБУ, правоохранители занимаются поиском возможных ДРГ и запрещенных предметов. Тем временем в сети уже начало появляться бешеное количество мемов. Украинцы активно обсуждают обыски в Киево-Печерской лавре и шутят, что в ней началась большая праздничная служба. Самое интересное и яркое собрал 24 канал.

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Реакция сети на обыски в Киево-Печерской лавре

Никто не будет спорить с тем фактом, что Киево-Печерская лавра изрядно скомпрометировала себя. Поэтому шутки, что Служба Божья Украины (СБУ) посетила место, где давно уже нет Бога, – не такая уж шутка.



Обыск Киево-Печерской лавры вдохновил на множество мемов / Фейсбук "Баба и Кот"

А вот еще одна шутка по этой же тематике. @zla_feminka в твиттере написала, что в лавру наконец-то прибыло что-то святое. Так что, по ее мнению, обыски СБУ принесут только пользу.

Развил эту тему блогер и ведущий Сергей Иванов. Он пошутил о результатах обыска Киево-Печерской лавры сотрудниками СБУ.

Политик Виталий Чепинога метко пошутил о большой праздничной службе. В принципе, если учесть, что вчера был День ангела Михаила, то празднования, как и сама литургия, несколько затянулись.

Основатель движения UAnimals Александр Тодорчук отметил, что в Киево-Печерской лавре началось восхождение благодатного огня подозрения.

Не обошел вниманием обыски в лавре Майкл Щур. Он в шутку расписал, какая судьба ждет владыку Павла после работы СБУ. Очень уж красиво и поэтически удалось описать путь от прихода правоохранителей к тюремному заключению.

Вы точно не могли пропустить мем "Не слышит баба". Он вдохновил пользовательницу твитера с ником "Виноградинка" на очень забавный твит. Он демонстрирует также просьбы, которые неоднократно озвучивают украинцы за последние месяцы. Речь идет и об увольнении скандального мэра Одессы Труханова, и о прекращении произвола в Довженко-Центре.

Другая пользовательница сети написала, что в Киево-Печерской лавре наконец-то проводят обряд экзорцизма. Им, конечно, занимаются сотрудники СБУ.

Не удержалась и другая пользовательница сети. Она высказала предположение, что СБУ пришла, чтобы поставить свечу за упокой россиян. К слову, по состоянию на 22 ноября удалось на фронте ликвидировать уже 85 тысяч оккупантов. И эта цифра постоянно растет.

Правильное замечание сделала Ирина Рубанова из фейсбука. Она отметила, что эта неделя очень интересная. И чуть ли не каждое утро украинцев ожидает какой-то праздник.

Небезразличные украинцы решили напомнить СБУ, что есть не только Киево-Печерская лавра. Сотрудников спецслужб также зовут в гости в Свято-Успенскую Почаевскую лавру.

Вот еще один смешной мем на эту же тему.

Ну и напоследок меткая подпись к фото от активиста Сергея Стерненко. Как говорится, шутка, в которой только часть шутки.

Что предшествовало обыскам в Киево-Печерской лавре

Начнем с того, что очередной скандал вокруг Киево-Печерской лавры разгорелся 13 ноября. Тогда по сети разлетелось видео, на котором можно было увидеть, как прихожане молятся как за страну-агрессорку, так и за оккупантов.

Впоследствии в самой лавре признали, что исполняли песню о "матушке-Руси". Правда, наместник Павел решил оправдаться. Мол, это было не богослужебное песнопение, а светское.

В то же время стало известно об отстранении отца Захария. Он не будет иметь права служить литургии до собрания Собора лавры.

Заметим, что в СБУ не медлили с открытием производства против Киево-Печерской лавры. О нем объявили 15 ноября. И, как видите, через неделю начались обыски.

Достойно внимания – детали обыска Киево-Печерской лавры 22 ноября: смотрите видео