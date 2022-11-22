Численность ррссийского войска уменьшается каждый день. Враг теряет не только бойцов, но и огромное количество дорогостоящей техники.
Потери врага в технике по состоянию на 22 ноября
- Танков – 2895 (+3);
- боевых бронированных машин – 5827 (+5);
- артиллерийских систем – 1882 (+12);
- РСЗО – 395 (+2);
- средств ПВО – 209 (+0);
- самолетов – 278 (+0);
- вертолетов – 261 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+0);
- крылатых ракет – 480 (+0);
- кораблей/катеров – 16 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 4393 (+15);
- специальной техники – 161 (+0).
Свежие данные о потерях врага / Инфографика со страницы Генштаба Вооруженных Сил
Колоссальные потери врага
- РосСМИ сообщили о гибели российского "боевого попа" РПЦ – Александра Цыганова. Он не хотел спокойно сидеть в своей церкви в Пскове, а отправился на войну в Украину. Более того, он поехал благословлять убийц как "военный священник" 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ.
- The Guardian сообщило, что летом во временно оккупированном Херсоне россияне на свалке сжигали тела своих "товарищей". Об этом рассказали местные жители.
- В сети сообщили о ликвидации кадыровца Саида Закаева. Он в 2014 году издевался над активисткой Ириной Довгань во временно оккупированном Донецке. Вероятно, он был убит еще в октябре 2022 года. Однако обстоятельства гибели пока не известны.
Важно Минус еще одна вражеская военная база: возле оккупированного Мелитополя "было громко"
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