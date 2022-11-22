Чисельність російського війська зменшується кожного дня. Ворог втрачає не лише бійців, а й величезну кількість дорогої техніки.
Втрати ворога у техніці станом на 22 листопада
- Танків – 2895 (+3);
- бойових броньованих машин – 5827 (+5);
- артилерійських систем – 1882 (+12);
- РСЗВ – 395 (+2);
- засобів ППО – 209 (+0);
- літаків – 278 (+0);
- гелікоптерів – 261 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0);
- крилатих ракет – 480 (+0);
- кораблів /катерів – 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4393 (+15);
- спеціальної техніки – 161 (+0).
Свіжі дані про втрати ворога / Інфографіка зі сторінки Генштабу Збройних Сил
Колосальні втрати ворога
- РосЗМІ повідомили про загибель російського "бойового попа" РПЦ – Алєксандра Циганова. Він не хотів спокійно сидіти в своїй церкві в Пскові, а відправився на війну в Україну. Ба більше, він поїхав благословляти вбивць як "військовий священник" 76 десантно-штурмової дивізії ВДВ.
- The Guardian повідомило, що влітку в тимчасово окупованому Херсоні росіяни на сміттєзвалищі спалювали тіла своїх "товаріщів". Про це розповіли місцеві жителі.
- У мережі повідомили про ліквідацію кадирівця Саїда Закаєва. Він у 2014 році знущався з активістки Ірини Довгань в тимчасово окупованому Донецьку. Ймовірно, вбили ще у жовтні 2022 року. Проте обставини загибелі наразі не відомі.
Важливо Мінус ще одна ворожа військова база: поблизу окупованого Мелітополя "було гучно"
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