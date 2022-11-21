Такая информация появилась в соцсетях, передает 24 канал. Закаев имел прозвище "Малый". Был родом из Грозного, 1988 года рождения.

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В прокремлевских пабликах написали, что военный преступник был уничтожен еще 31 октября 2022 года. Обстоятельства смерти не сообщают.

Ну вот и отбегался, наконец, грозный "воин" Закаев,

– пишут в сети.

Чем "прославился" кадыровец

Оккупант издевался над активисткой Ириной Довгань в Донецке, когда город оккупировали гибридные российские войска. После публикации в The New York Times фото Маурисио Лимы разлетелось по сети.

Оккупанты и боевики привязали жительницу Ясиноватой к столбу, затем начали ее по очереди избивать. Ирина стояла с украинским флагом, а захватчики цинично приставили к ней табличку с надписью "агент карателей". К счастью активистка смогла выехать на подконтрольную Украине территорию.



Кадыровец издевается над Ириной Довгань / Фото Маурисио Лимы

Отметим, что по состоянию на 21 ноября украинские военные уже ликвидировали 84 600 врагов. Только за минувшие сутки уничтожили 390 оккупантов. Кроме того, уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

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