Во время оккупации россияне поставили свои блокпосты у свалки. Никого из местных жителей туда не пускали.
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Как оккупанты поступали с телами своих военных
Херсонцы рассказали, что во время активных боев оккупанты часто приезжали на грузовиках к свалке. Они выгружали черные пакеты, а затем поджигали все. После этого херсонцы видели в небе густой черный дым и слышали неприятный запах "тухлого мяса".
Именно поэтому местные жители предполагают, что россияне сжигали тела своих солдат.
Россияне пригнали "КамАЗ", наполненный мусором и труппами, и разгрузили. Вы думаете, кто-то собирался их похоронить? Они их сбросили, а потом высыпали мусор, и все,
– рассказал житель Херсона.
Кстати, россияне стали чаще наведываться на полигон из мусора в июне. В это время Вооруженные Силы Украины начали активно использовать реактивные артиллерийские системы HIMARS.
Издание отметило, что украинские власти не комментировали эту информацию.
Эта история еще раз доказывает, что у россиян нет ничего человеческого. В Украине погибших на войне встречают на коленях, а хоронят – с почестями. Зато россияне своих же сжигают среди груды мусора.
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