Во время оккупации россияне поставили свои блокпосты у свалки. Никого из местных жителей туда не пускали.

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Как оккупанты поступали с телами своих военных

Херсонцы рассказали, что во время активных боев оккупанты часто приезжали на грузовиках к свалке. Они выгружали черные пакеты, а затем поджигали все. После этого херсонцы видели в небе густой черный дым и слышали неприятный запах "тухлого мяса".

Именно поэтому местные жители предполагают, что россияне сжигали тела своих солдат.

Россияне пригнали "КамАЗ", наполненный мусором и труппами, и разгрузили. Вы думаете, кто-то собирался их похоронить? Они их сбросили, а потом высыпали мусор, и все,

– рассказал житель Херсона.

Кстати, россияне стали чаще наведываться на полигон из мусора в июне. В это время Вооруженные Силы Украины начали активно использовать реактивные артиллерийские системы HIMARS.

Издание отметило, что украинские власти не комментировали эту информацию.

Эта история еще раз доказывает, что у россиян нет ничего человеческого. В Украине погибших на войне встречают на коленях, а хоронят – с почестями. Зато россияне своих же сжигают среди груды мусора.

Обратите внимание! Наши военные по состоянию на 21 ноября ликвидировали уже 84 600 российских оккупантов. Только за минувшие сутки ВСУ уничтожили 390 захватчиков, 6 вражеских танков, 5 боевых бронированных машин, 2 артиллерийские системы и 7 единиц автомобильной техники.

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