Так, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что аннексию города еще вчера приветствовали на Красной площади, а сегодня слово "Херсон" вообще перестало существовать в российском медиаполе.

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Российским пропагандистам приказали забыть слово "Херсон",

– заявил Подоляк.

Он добавил, что такую информационную стратегию следует поддерживать. То есть сейчас захватчики забыли слово "Херсон", а дальше – "Донецк" и "Крым". Скоро российские оккупанты вообще забудут слово "Украина".

Какая ситуация в Херсонской области

В начале ноября ВСУ начали активное контрнаступление в Херсонской и Николаевской областях. Всего уже удалось освободить 198 населенных пунктов на Юге, что составляет 5 580 квадратных километров территории.

11 ноября оккупантов выгнали из Херсона. После них в регионе была гуманитарная катастрофа. Объявили добровольную эвакуацию, расходы по которой полностью покроет государство.

Украина начала восстанавливать водоснабжение в Херсоне, а также на освобожденных территориях появился свет. К примеру, на вокзале областного центра, поскольку туда пустили первый поезд.

Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский 20 ноября сообщил, что ситуация улучшается. Гуманитарного кризиса уже нет, хотя область – разграблена.

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