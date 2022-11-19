Об этом исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал в эфире телемарафона "Единые новости", передает 24 канал.

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По его словам, в Херсоне никакие графики отключений не действуют, потому что в городе вообще нет света.

Сейчас там работают "всем миром". Мы направили туда 6 бригад. Ремонтные работы усложняются из-за заминирования и разрушенных мостов. К примеру, каждый день наши бригады должны вброд переправляться через реку Ингулец,

– сказал Сахарук.

Он добавил, что на деоккупированных территориях уже понемногу начал появляться свет. По меньшей мере, 7 тысяч потребителей в 20 населенных пунктах уже имеют электроэнергию.

Ранее исполнительный директор ДТЭК сказал, что полностью возобновить электроснабжение в Херсонской области удастся через месяц, по самому оптимистичному сценарию. Он пояснил, что в настоящее время в Херсоне закончилось высоковольтное оборудование, касающееся ТЭС и подстанций Укрэнерго. В то же время, если говорить о сетях в самой области, то нужно низковольтное оборудование и его есть больше.

"У нас оно в запасе есть: у Днепровских региональных сетей, у Киевских сетей, Одесских. Мы будем предоставлять все наши запасы, чтобы помочь "Херсоноблэнерго" как можно скорее восстановить", – рассказал исполнительный директор ДТЭК.

Что известно об увольнении Херсона

11 ноября украинских военных заметили в окрестностях самого Херсона. Еще до того, как ВСУ официально зашли в город, херсонцы уже ждали своих защитников в городе. Они самостоятельно вывесили флаги Украины в центре города.

И уже 14 ноября в уволенный Херсон приехал президент Владимир Зеленский. Он поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне против России. Оккупанты на Херсонщине покинули руины, ведь уничтожали все, что только могли. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

14 ноября в Херсоне возобновили работу Киевстар и Vodafonе. Город по чуть-чуть возвращается к нормальной жизни. К примеру, 18 ноября в Херсоне возобновили водоснабжение 900 абонентов.

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