Про це виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає 24 канал.

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За його словами, у Херсоні жодні графіки відключень не діють, бо у місті взагалі немає світла.

Зараз там працюють "всім світом". Ми направили туди 6 бригад. Ремонтні роботи ускладнюються через замінування та зруйновані мости. До прикладу, щодня наші бригади мають вбрід переправлятися через річку Інгулець,

– сказав Сахарук.

Він додав, що на деокупованих територіях вже потрохи почало з'являтися світло. Щонайменше 7 тисяч споживачів у 20 населених пунктах вже мають електроенергію.

Раніше виконавчий директор ДТЕК сказав, що повністю відновити електропостачання на Херсонщині вдасться за місяць, за найоптимістичнішим сценарієм. Він пояснив, що зараз у Херсоні закінчилося високовольтне обладнання, яке стосується ТЕС та підстанцій Укренерго. Водночас, якщо говорити про мережі в самій області, то потрібно низьковольтне обладнання і його більше.

"У нас воно в запасі є: у Дніпровських регіональних мереж, в Київських мереж, Одеських. Ми будемо надавати всі наші запаси, щоб допомогти "Херсонобленерго" якомога швидше відновити", – розповів виконавчий директор ДТЕК.

Що відомо про звільнення Херсона

11 листопада українських військових помітили на околицях самого Херсона. Ще до того, як ЗСУ офіційно зайшли у місто, херсонці вже чекали на своїх захисників у місті. Вони самотужки вивісили прапори України у центрі міста.

І вже 14 листопада у звільнений Херсон приїхав президент Володимир Зеленський. Він подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти Росії. Окупанти на Херсонщині залишили руїни, адже нищили все, що лише могли. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський.

14 листопада у Херсоні відновили роботу Київстар та Vodafonе. Місто по трохи повертається до нормального життя. До прикладу, 18 листопада у Херсоні відновили водопостачання 900 абонентам.

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