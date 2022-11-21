Так, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив, що анексію міста ще вчора вітали на Червоній площі, а сьогодні слово "Херсон" взагалі перестало існувати у російському медіаполі.

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Російським пропагандистам наказали забути слово "Херсон",

– заявив Подоляк.

Він додав, що таку інформаційну стратегію слід підтримувати. Тобто зараз загарбники забули слово "Херсон", а далі – "Донецьк" та "Крим". Скоро російські окупанти взагалі забудуть слово "Україна".

Яка ситуація на Херсонщині

На початку листопада ЗСУ почали активний контрнаступ в Херсонській та Миколаївських областях. Загалом вже вдалося звільнити 198 населених пунктів на Півдні, що становить 5 580 квадратних кілометрів території.

11 листопада окупантів вигнали з Херсону. Після них у регіоні була гуманітарна катастрофа. Оголосили добровільну евакуацію, витрати на яку повністю покриє держава.

Україна почала відновлювати водопостачання у Херсоні, а також на звільнених територіях почало з'являтися світло. Наприклад, на вокзалі обласного центру, оскільки туди пустили перший потяг.

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський 20 листопада повідомив, що ситуація покращується. Гуманітарної кризи вже немає, хоча область – розграбована.

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