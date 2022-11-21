"Український Свідок" опублікував кадри із села Осокорівка, яке вдалося звільнити ЗСУ. Місцева жителька Євдокія розповіла, що наші воїни звільнили село приблизно 20 числа, ймовірно, жовтня. Вона зазначила, що окупанти тікали до річки під час натиску ЗСУ.

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Місцеві сумніваються, чи відбудують село

За її словами, в селі проживали росіяни та буряти, які пересувалися на військовій техніці та були озброєні. Жінка зізналася, що тікала з дому, коли до неї йшли озброєні окупанти.

На моторошних кадрах із села помітно, що окупанти за час свого перебування знищили майже все. Хати та подвір'я понівечено.

Окупанти зруйнували Осокорівку: відео

Місцеві живуть в будинках, де, замість скла, у віконних рамах – плівка. Одна жінка, доки журналісти не відкрили їй двері зсередини, навіть заходила до будинку через вікно. Стріха в неї в дірках, бо сюди прилетів снаряд. Всюди по хаті уламки скла. Жінка каже, що буде тут зимувати.

Серед місцевих є ветеран АТО, який на фронті отримав контузію та з 2016 року на пенсії. Він одразу після 24 лютого поїхав з села, а тепер повернувся.

Я інвалід III групи, батьки пенсіонери та ледве ходять. Хто мені все це буде відновлювати?,

– обурюється чоловік.

Молода жінка з дитиною на руках розповідає, що прильоти були прямо перед хатою. "Ми жили мирно та спокійно, виховували діток. А тут прийшов "русскій мір", – каже вона.

Повідомляється, що росіяни зруйнували 80% інфраструктури Осокорівки. До 24 лютого тут жило близько 2 тисяч людей, з яких тепер в селі лишилася тільки десята частина.

ЗСУ звільнили правобережжя Херсонщини: головне

ЗСУ восени провели контрнаступальні дії в Херсонській області, унаслідок чого 11 листопада вдалося звільнити Херсон та правий берег Херсонщини. Крім того, ЗСУ вибили окупантів з Миколаївщини.

На Півдні у рамках контрнаступальної операції вже вдалося звільнити 198 населених пунктів. Якщо говорити про площу, то російських загарбників прогнали з 5 580 квадратних кілометрів території нашої країни.

Після окупантів на звільненій Херсонщині, на жаль, гуманітарна катастрофа. Україна почала відновлювати водопостачання у Херсоні, а також на звільнених територіях почало з'являтися світло.

Крім того, після звільнення Херсонщини стало відомо про нові звірства російських військових. Окупанти катували людей різного віку – навіть підлітків.

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