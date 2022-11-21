Окупанти проводять хаотичні обстріли Херсона. Зокрема, б'ють по об'єктах цивільної інфраструктури. Про це на брифінгу повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

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Хлань розповів, що вночі 21 листопада у Херсоні знову було гучно. Вранці заступник голови облради Юрій Соболевський повідомив, що у місті знову прильоти по цивільній інфраструктурі. На жаль, є поранені серед мирного населення. Наразі їм надають медичну допомогу.

У неділю російські військові влучили в житлові будинки мікрорайону Острів. За словами Хланя, від обстрілів також постраждав центр міста. Депутат зауважив, що була інформація про трьох загиблих та ще про поранених. Наразі дані про кількість жертв російських терористів уточнюють.

Окупанти обстріляли мікрорайон Острів / Фото з телеграму Юрія Соболевського

Також Хлань наголосив, що в Херсоні тривають роботи з розмінування. За його словами, рятувальникам, ймовірно доведеться підірвати будівлю СБУ, адже окупанти залишили там багато вибухівки.

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Місцевим жителям рекомендують евакуюватися

Юрій Соболевський зауважив, що правобережжя Херсонщини звільнене від загарбників, однак ризики для життя людей ще залишаються.

Підлі терористи показали себе і свої вміння воювати — вони це роблять з цивільними людьми, бо українська армія їм не по зубах. Ймовірність обстрілів правобережжя висока. Маємо рекомендацію евакуюватися до більш безпечних регіонів,

– зазначив заступник голови облради.

Зауважимо, що раніше евакуюватися рекомендував і очільник ОВА Ярослав Янушевич. Посадовець зазначив, що військова адміністрація готова допомогти.

Зверніть увагу! Уточнити інформацію та записатися на евакуацію, мешканцям радять звертайтеся на "гарячу лінію": 0 800 330 951;

38 091 481 7845.

Або ж фейсбук-сторінку гуманітарного штабу Херсонської ОВА.

Янушевич попросив поставитися до евакуації максимально серйозно та берегти себе.

Вся Херсонщина неодмінно буде вільною і ми всі обов'язково повернемося додому,

– наголосив очільник ОВА.

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