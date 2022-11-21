Оккупанты проводят хаотические обстрелы Херсона. В частности, бьют по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом на брифинге сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

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Российские военные продолжают террор жителей Херсона

Хлань рассказал, что ночью 21 ноября в Херсоне снова было громко. Утром заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский сообщил , что в городе снова прилеты по гражданской инфраструктуре. К сожалению, есть раненые среди мирного населения. Им оказывают медицинскую помощь.

В воскресенье российские военные попали в жилые дома микрорайона Остров. По словам Хланя, от обстрелов также пострадал центр города. Депутат отметил, что была информация о трех погибших и еще о раненых. Позже в Офисе Президента сообщили, что вследствие обстрелов в областную больницу доставили 4 травмированных человек. К сожалению, во время госпитализации 1 человек умер.

Также заместитель руководителя ОП сообщил, что в результате обстрелов села Антоновка пострадала женщина. Сейчас он находится в Херсонской областной больнице.

Оккупанты обстреляли микрорайон Остров / Фото с телеграммы Юрия Соболевского

Также Хлань подчеркнул, что в Херсоне продолжаются работы по разминированию. По его словам, спасателям, вероятно, придется взорвать здание СБУ, ведь кафиры оставили там много взрывчатки.

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Местным жителям рекомендуют эвакуироваться

Юрий Соболевский отметил, что правобережье Херсона освобождено от захватчиков, однако риски для жизни людей еще остаются.

Подлые террористы показали себя и свои умения воевать - они это делают с гражданскими людьми, потому что украинская армия им не по зубам. Вероятность обстрелов правобережья высока. Есть рекомендация эвакуироваться в более безопасные регионы,

– отметил заместитель председателя облсовета.

Заметим, что раньше эвакуироваться рекомендовал и глава ОВА Ярослав Янушевич. Чиновник отметил, что военная администрация готова помочь.

Обратите внимание! Уточнить информацию и записаться на эвакуацию, жителям советуют обращаться на "горячую линию": 0 800 330 951;

38 091 481 7845.

Или фейсбук-страницу гуманитарного штаба Херсонской ОВА.

Янушевич попросил отнестись к эвакуации максимально серьезно и беречь себя.

Вся Херсонская область обязательно будет свободной и мы все обязательно вернемся домой,

– подчеркнул глава ОВА.

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