Понадобится время, чтобы город смог вернуться к нормальной жизни. В сети опубликовали видео, как житель Херсона набирает воду из лужи.

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Так выглядит сегодняшний день в Херсоне. Местные вынуждены набирать дождевую воду, ведь в городе до сих пор нет водоснабжения,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Подтвердить подлинность видео пока не удалось.

Гуманитарного кризиса в городе уже нет

Украина делает все возможное, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать последствия всех бед, которые в Херсоне натворили российские оккупанты. Ситуация в освободившемся городе улучшается каждый день. Люди получают необходимую помощь.

Юрий Соболевский – первый заместитель председателя Херсонского областного совета – рассказал, что гуманитарного кризиса в городе уже нет. Однако российские захватчики разграбили город и в целом Херсонскую область.

К счастью, в Херсоне удалось практически полностью возобновить работу местных медицинских учреждений. По состоянию на 20 ноября возобновили подачу газа.

Местные жители радуются освобождению от российских оккупантов. Временные неудобства людей не пугают. Главное, что они снова – дома.

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