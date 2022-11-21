Знадобиться час, щоб місто змогло повернутися до нормального життя. У мережі опублікували відео, як житель Херсона набирає воду з калюжі.

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Так виглядає сьогодення у Херсоні. Місцеві змушені набирати дощову воду, адже в місті досі немає водопостачання,

– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! Підтвердити автентичність відео наразі не вдалося.

Гуманітарної кризи у місті вже немає

Україна робить усе можливе, аби в найкоротші терміни ліквідувати наслідки усіх лих, які у Херсоні накоїли російські окупанти. Ситуація у звільненому місті покращується щодня. Люди отримують необхідну допомогу.

Юрій Соболевський – перший заступник голови Херсонської обласної ради – розповів, що гуманітарної кризи у місті вже немає. Однак російські загарбники розграбували місто та загалом Херсонську область.

На щастя, у Херсоні вдалося фактично повністю відновити роботу місцевих медичних закладів. Станом на 20 листопада відновили подачу газу.

Місцеві жителі радіють звільненню від російських окупантів. Тимчасові незручності людей не лякають. Головне, що вони знову – вдома.

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