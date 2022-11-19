Чи приготували росіяни "капкан"

1. Наприклад – де ж все таки пастка, яку по собі мали би залишити російські окупанти в Херсоні? Автори цієї концепції очевидно припускали, що переодягнуті в цивільне орки влаштують нашим військам під час заходу в Херсон або класичні вуличні, або ж хоча би щось схоже на герилью.

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Але схоже, що ці ж самі люди не врахували головний момент: російська армія занадто міцно "присіла" на кримінальну культуру, тому вже не здатна на політичний фанатизм. Відповідно, якщо поблизу Херсона та в його околицях навіть і залишились рашистські недобитки, то вони швидше за все перейшли уже в розряд бандитів, якими "опікується" уже Кримінальний кодекс України.

Хто наступний в черзі за свободою

2. Або ж інший момент – а в якому ж напрямку далі діятимуть ЗСУ? Чомусь стандартним вважається варіант, що наші війська поки не форсуватимуть Дніпро, натомість перенесуть свої зусилля на звільнення Мелітополя, ну або ж (варіативно) – на зміцнення нашої оборони на сході.

Але специфіка ситуації саме в тому й полягає, що далі читаються одразу три можливі варіанти дій ЗСУ після звільнення Херсона, які ще й можуть відбуватись одночасно.

Справді, остаточне очищення Херсона від окупаційних військ вивільняє мінімум вісім бригад ЗСУ, які тепер потрібніші на інших гарячих точках фронту. Наприклад, і далі розмотувати на гусеницях "чмобіків" та "вагнерівців" під Бахмутом.

Але водночас ЗСУ вже демонструють перенесення зусиль і на лівий берег Дніпра. Наприклад, Оперативне командування "Південь" уже заявило, що працювало по рашистах, які окопались на Кінбурнській косі. Та й зважаючи на стратегічне значення Каховської ГЕС, навряд чи наші Сили оборони не почнуть розчищати від рашистів "зону безпеки" навколо цього об'єкту.

Врешті Херсон – це і крупний порт України на Чорному морі, вихід з якого потрібно розблокувати. Щоб заодно відновити і роботу портів Миколаєва, які також лишаються заблоковані через те, що рашисти досі можуть безкарно обстрілювати Очаків.

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Гарячий південь

Як вказує одна неполіткоректна "стратегія Вегенера", якщо вам потрібно спроєктувати силу на суходолі, проведіть маневр на морі. І навпаки – якщо вам потрібна сила на морі, маневруйте на суходолі.

Очевидно, ці постулати і визначатимуть траєкторію подальшої деокупації Херсонщини та всього півдня. Тим більше, що і в пакеті допомоги від США, в якому є аж 90 танків Т-72 та понад 250 бронемашин, 40 річкових бронекатерів теж не просто так опинилось.

Криму приготуватися

Окреме немаловажливе і тривожне питання – а який тип ракет зможуть собі дозволити росіяни для можливих обстрілів Херсона?

Судячи з того, що окупанти вже почали "згортатись" на аеродромі в Чаплинці, повітряне прикриття для своїх С-300 їм на півдні тепер буде забезпечити проблематично.

Інший "робочий варіант" – застосовувати крилаті протикорабельні ракети Х-35 комплексу "Бал" та П-800 комплексу "Бастіон" із тимчасово окупованого Криму – теж має свій нюанс. Ці ракети доволі часто вибухають ще під час старту, чим викликають нервову роботу в окупаційної адміністрації – "это работа ПВО!". І водночас глузливу реакцію на наших теренах – "о, знову бавовна у окупантів в Криму". Поки воно все так.

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