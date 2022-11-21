"Украинский Свидетель" опубликовал кадры из села Осокоровка, которое удалось освободить ВСУ. Местная жительница Евдокия рассказала, что наши воины освободили село примерно 20 числа, вероятно, октября. Она отметила, что оккупанты убегали к реке во время давления ВСУ.

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Местные сомневаются, отстроят ли село

По ее словам, в селе проживали россияне и буряты, которые передвигались на военной технике и были вооружены. Женщина призналась, что убегала из дома, когда к ней шли вооруженные оккупанты.

На жутких кадрах из села заметно, что оккупанты за время своего пребывания уничтожили почти все. Дома и двор изуродованы.

Оккупанты разрушили Осокоровку: видео

Местные живут в домах, где вместо стекла в оконных рамах – пленка. Одна женщина, пока журналисты не открыли дверь изнутри, даже заходила в дом через окно. Крыша у нее в дырах, потому что сюда прилетел снаряд. Всюду по дому обломки стекла. Женщина говорит, что здесь будет зимовать.

Среди местных есть ветеран АТО, который на фронте получил контузию и с 2016 года на пенсии. Он сразу после 24 февраля уехал из села, а теперь вернулся.

Я инвалид III группы, родители пенсионеры и едва ходят. Кто мне все это будет восстанавливать?

– возмущается мужчина.

Молодая женщина с ребенком на руках рассказывает, что прилеты были прямо перед домом. "Мы жили мирно и спокойно, воспитывали детей. А тут пришел "русский мир", – говорит она.

Сообщается, что россияне разрушили 80% инфраструктуры Осокоровки. До 24 февраля здесь жили около 2 тысяч человек, из которых теперь в селе осталась только десятая часть.

ВСУ освободили правобережье Херсонщины: главное

ВСУ осенью провели контрнаступательные действия в Херсонской области, в результате чего 11 ноября удалось освободить Херсон и правый берег Херсонщины. Кроме того, ВСУ выбили оккупантов из Николаевской области.

На Юге в рамках контрнаступательной операции уже удалось освободить 198 населенных пунктов. Если говорить о площади, то российских захватчиков прогнали с 5580 квадратных километров территории нашей страны.

После оккупантов на освобожденной Херсонщине, к сожалению, гуманитарная катастрофа. Украина начала восстанавливать водоснабжение в Херсоне, а также на освобожденных территориях появился свет.

Кроме того, после освобождения Херсонщины стало известно о новых зверствах российских военных. Оккупанты пытали людей всех возрастов – даже подростков.

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