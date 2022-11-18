Как отмечают, глава епархии готовил пропагандистские листовки, в которых оправдывал вооруженную агрессию России и временную оккупацию восточных и южных районов Украины. Кроме того, в своих "агитках" он призвал к захвату государственной власти и нарушению границ границы нашей страны.

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Планировал раздавать "агитки" верующим

Митрополит хранил пропечатанные серийным тиражом прокремлевские материалы в подсобных помещениях церкви. В дальнейшем планировал организовать их раздачу местным жителям через канцелярию епархии.

Митрополит-предатель готовил пропагандистские открытки / Фото СБУ

Следовательно, следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении за:

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины;

распространение материалов с призывами к насильственному изменению конституционного строя;

распространение материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины.

В настоящее время продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств разоблаченных правонарушений.

Обратите внимание! Согласно части 1 статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно о деле винницкого митрополита

7 ноября в Винницкой области разоблачили митрополита-предалетя. Как оказалось, мужчина совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями. Соответствующие материалы были размещены на личном сайте священника.

По данным следствия, предатель обнародовал статью, в которой отрицает самостоятельность Православной Церкви Украины, называет ее священников "самосвятами-раскольниками", а Украину – "малороссией".

Таким образом, митрополит получил сообщение о подозрении по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

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