Разоблачили иностранца работники СБУ Тернопольщины вместе с Государственной миграционной службой. В Украину злоумышленник прибыл скрыто.

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В Тернополе задержан преступник, которого ищет Интерпол

В результате спецоперации в Тернополе задержан иностранец, находившийся в розыске Интерпола за совершение тяжких преступлений,
– заявили в СБУ.

Служба безопасности Украины установила, что задержан:

  • участник международной преступной группировки с Южного Кавказа, занимавшейся разбойными нападениями, совершенными с особой жестокостью;
  • он прибыл в Украину скрыто и надеялся скрываться от правосудия.

Преступник хотел создать свою банду в Западной Украине

Кроме того, злоумышленник пытался создать на западе Украины собственную криминальную группировку для осуществления "налетов" на дома и бизнес местных жителей,
– заявили в СБУ.

Предварительно известно, что преступник планировал распространить свое влияние на территории региона и подняться в статусе преступной иерархии. По данным СБУ:

  • это могло привести к обострению криминогенной обстановки;
  • расшатывание общественно-политической ситуации в западных областях.

К счастью, преступник был задержан и решается вопросом применения к нему экстрадиционного ареста.

Более того, наши правоохранители проверяют вероятную причастность задержанного к совершению тяжких преступлений в Украине.

Кратко о разоблачении СБУ

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