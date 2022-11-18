Разоблачили иностранца работники СБУ Тернопольщины вместе с Государственной миграционной службой. В Украину злоумышленник прибыл скрыто.
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В Тернополе задержан преступник, которого ищет Интерпол
В результате спецоперации в Тернополе задержан иностранец, находившийся в розыске Интерпола за совершение тяжких преступлений,
– заявили в СБУ.
Служба безопасности Украины установила, что задержан:
- участник международной преступной группировки с Южного Кавказа, занимавшейся разбойными нападениями, совершенными с особой жестокостью;
- он прибыл в Украину скрыто и надеялся скрываться от правосудия.
Преступник хотел создать свою банду в Западной Украине
Кроме того, злоумышленник пытался создать на западе Украины собственную криминальную группировку для осуществления "налетов" на дома и бизнес местных жителей,
– заявили в СБУ.
Предварительно известно, что преступник планировал распространить свое влияние на территории региона и подняться в статусе преступной иерархии. По данным СБУ:
- это могло привести к обострению криминогенной обстановки;
- расшатывание общественно-политической ситуации в западных областях.
К счастью, преступник был задержан и решается вопросом применения к нему экстрадиционного ареста.
Более того, наши правоохранители проверяют вероятную причастность задержанного к совершению тяжких преступлений в Украине.
Кратко о разоблачении СБУ
- 17 ноября контрразведка СБУ задержала агента российской разведки , корректировавшего террористические удары России по Винницкой области, а также собиравшего информацию о местах дислокации и перемещения Сил обороны в области.
- 15 ноября Служба безопасности Украины открыла производство против Киево-Печерской лавры . Там ведь решили помолиться за страну-оккупантку.
- Более того, СБУ на Херсонщине поймали боевика, который стрелял в мирных людей . Кроме стрельбы, он угрожал людям, что убьет их.