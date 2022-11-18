Разоблачили иностранца работники СБУ Тернопольщины вместе с Государственной миграционной службой. В Украину злоумышленник прибыл скрыто.

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В Тернополе задержан преступник, которого ищет Интерпол

В результате спецоперации в Тернополе задержан иностранец, находившийся в розыске Интерпола за совершение тяжких преступлений,

– заявили в СБУ.

Служба безопасности Украины установила, что задержан:

участник международной преступной группировки с Южного Кавказа, занимавшейся разбойными нападениями, совершенными с особой жестокостью;

он прибыл в Украину скрыто и надеялся скрываться от правосудия.

Преступник хотел создать свою банду в Западной Украине

Кроме того, злоумышленник пытался создать на западе Украины собственную криминальную группировку для осуществления "налетов" на дома и бизнес местных жителей,

– заявили в СБУ.

Предварительно известно, что преступник планировал распространить свое влияние на территории региона и подняться в статусе преступной иерархии. По данным СБУ:

это могло привести к обострению криминогенной обстановки;

расшатывание общественно-политической ситуации в западных областях.

К счастью, преступник был задержан и решается вопросом применения к нему экстрадиционного ареста.

Более того, наши правоохранители проверяют вероятную причастность задержанного к совершению тяжких преступлений в Украине.

Кратко о разоблачении СБУ

17 ноября контрразведка СБУ задержала агента российской разведки , корректировавшего террористические удары России по Винницкой области, а также собиравшего информацию о местах дислокации и перемещения Сил обороны в области.

15 ноября Служба безопасности Украины открыла производство против Киево-Печерской лавры . Там ведь решили помолиться за страну-оккупантку.

Более того, СБУ на Херсонщине поймали боевика, который стрелял в мирных людей . Кроме стрельбы, он угрожал людям, что убьет их.

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