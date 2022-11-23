Ні для кого не секрет, що храми Української православної церкви Московського патріархату є ідеальним сховищем для агентів Кремля та диверсантів. Секретар РНБО Данілов підтвердив те, про що всі давно здогадувались. В інтерв'ю закордонним журналістам він розповів про ймовірних громадян Росії, яких СБУ знайшла в Києво-Печерській лаврі.

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"Не лише гроші та російська література"

У результаті обшуку тисячолітнього монастиря, силовики виявили пачки готівки у розмірі 100 тисяч доларів та російську літературу. Однак Данілов констатував, що це не всі "сюрпризи", які чекали на силовиків у "божому храмі".

Ми не будемо зараз говорити про гроші. Там були знайдені певні документи. І там були знайдені певні громадяни… Швидше за все – громадяни Росії. І зараз ми намагаємося з'ясувати, що вони там роблять і чому вони там опинилися,

– сказав високопосадовець.

Також Данілов зазначив, що розслідування триває і воно перебуває на дуже "делікатній стадії". Питання обшуків храмів Московського патріархату – це питання національної безпеки України. За його словами, "ми багато років заплющували очі на те, що відбувається".

Обшуки СБУ Києво-Печерської лаври: що важливо знати

У вівторок, 22 листопада, стало відомо, що українські спецслужби завітали до Києво-Печерського монастиря, який уже десятки років небезпідставно звинувачують у пропаганді "руского міра".

Згодом Служба Безпеки повідомила, що знайшла проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, зокрема для пропаганди кремлівської ідеології.

У Москві встигли відреагувати на обшуки. Головний посіпака та рупор Путіна Дмітрій Пєсков сказав, що Україна веде війну проти "руского праваславья". Дивно, що він не почав розповідати про те, що "церква поза політикою".

Окрім того, зазначмо, що мережа вибухнула жартами, щойно з'явилась інформація про обшуки у Києво-Печерській лаврі.

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