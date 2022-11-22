Про це заявив політичний експерт Олексій Голобуцький.

"Хіба ми сумніваємось, що "народ-скрєпоносєц" здатен влаштувати будь-яку підлість? Та ж Лавра — ідеальна мішень для організації теракту чи якоїсь диверсії. ФСБ може влаштувати їх через своїх агентів, а потім звинуватити Україну. Класичний сценарій", – вважає Голобуцький.

Він наголосив, що храми МП — ідеальне сховище не лише для агентів у рясах, але й для диверсантів. Про це зазначав у своєму інтерв'ю і керівник СБУ Василь Малюк.

"Тому сьогоднішня «велика служба» від СБУ – це робота на випередження. Перше щеплення від руснявого сказу... це історія не стільки про релігію, як про нашу безпеку", – підкреслив Голобуцький.

Експерт зазначив, що контррозвідувальні заходи, з якими сьогодні СБУ прийшла до Лаври, підуть на користь державній безпеці. Це сигнал для всіх церковників, які попри війну досі працюють на користь РФ, заявив він.

"Навіть не так важливо, чи знайдуть у Лаврі якісь докази роботи на РФ. Головне – сам сигнал про те, що тепер у Паші-Мерседеса будуть особливо обережні з вибором церковного плейлисту. А вирішуючи, чи вступати в "бєспорядочниє канонічєскіє связі", п’ять разів подумають і три рази перехрестяться", – сказав Голобуцький.

Нагадаємо, раніше СБУ відкрила кримінальне провадження через російську пропаганду, яка звучала у Лаврі.

"Ті, хто в умовах повномасштабної війни чекає на "пробудження матушкі-русі", мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам. І ми не допустимо таких проявів", – заявив керівник СБУ Василь Малюк.

22 листопада СБУ повідомила, що проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.