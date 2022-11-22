Об этом заявил политический эксперт Алексей Голобуцкий .

"Разве мы сомневаемся, что "народ-скрепоносец" способен устроить любую подлянку? Та же Лавра — идеальная мишень для организации теракта или диверсии. ФСБ может устроить их через своих агентов, а затем обвинить Украину. Классический сценарий", – считает Голобуцкий.

Он отметил, что храмы МП – идеальное укрытие не только для агентов в рясах, но и для диверсантов. Об этом отмечал в своем интервью и руководитель СБУ Василий Малюк.

"Поэтому сегодняшняя "большая служба" от СБУ – это работа на опережение. Первая прививка от русского бешенства... это история не столько о религии, сколько о нашей безопасности", – подчеркнул Голобуцкий.

Эксперт отметил, что контрразведывательные меры, с которыми сегодня СБУ пришла в Лавру, пойдут на пользу государственной безопасности. Это сигнал для всех церковников, которые, несмотря на войну, до сих пор работают в пользу России, заявил он.

"Даже не так важно, найдут ли в Лавре какие-нибудь доказательства работы на РФ. Главное – сам сигнал о том, что теперь у Паши-Мерседеса будут особенно осторожны с выбором церковного плейлиста. А решая, вступать ли в «беспорядочные канонические связи», пять раз подумают и три раза перекрестятся", – сказал Голобуцкий.

Напомним, ранее СБУ открыла уголовное производство из-за российской пропаганды, которая звучала в Лавре.

"Те, кто в условиях полномасштабной войны ждет «пробуждения матушки-руси», должны понимать, что это вредит безопасности и интересам. И мы не допустим таких проявлений", – заявил руководитель СБУ Василий Малюк.

22 ноября СБУ сообщила, что проводит контрразведывательные мероприятия (по безопасности) на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве.