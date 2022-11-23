Но можно ли запретить деятельность филиала РПЦ в Украине, как это предлагают? Здесь уже есть нюансы. Историк и публицист Назар Кись на платформе IQ поделился мнениями о запрете московского патриархата в Украине.

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Во первых, это недемократично, а Украина все же зависит от помощи демократических обществ. К тому же можно параллельно создать пророссийским коллаборанатам ореол мучеников, чего никому кроме Кремля не нужно. Также существует реальная перспектива миграции всех этих "батюшек" в ПЦУ.

Почему у московского патриархата столько влияния и власти в современной Украине Автор отмечает, что в Советском Союзе, откуда "родом" современная церковная политика, частичный отказ от воинственного атеизма произошел во время Второй мировой. Когда атеисты красноармейцы решили, что умирать за пролетарскую революцию не совсем логично. А товарищ Сталин решил, что пусть тогда они умирают за родину, одной из составляющих элементов которой была Русская православная церковь. То есть РПЦ "возродилась" по воле Сталина и начала привычно действовать как государственная структура. Только на этот раз вместо Священного синода во главе с обер-прокурором и тесным сотрудничеством с царской "охранкой" появились политический отдел ВКП(б) и, соответственно, НКВД.



Церковь выполняла не только роль "отдушины" для уставших от богоборства граждан, но и служила дополнительным средством контроля над ними. А после развала СССР она заняла одну из центральных ролей в системе формирования русской идентичности и новой государственной идеологии – "русского мира".

Продолжались десятилетия доминирования православия на территории атеистического социалистического государства. "Опиум для народа" в СССР фасовали двух видов: казенный – непрестижное, но безопасное русское православие, и враждебный (от УГКЦ или протестантов до массы нехристианских верований) – за который действительно преследовали.

В преддверии "величайшей трагедии ХХ века", согласно Путину, то есть развала СССР, религиозная среда оказалась перенасыщенной разнообразными "сотрудниками", стукачами, сексотами. Которые, кстати, почему-то не исчезли "как роса на солнце" в 1991 году, а даже наоборот.

Таким образом, у молодого украинского государства как наследие от УССР осталось много инструментов, чтобы проводить "эффективную работу" в религиозной сфере. От преподавателей научного атеизма, переквалифицировавшихся в религиоведов, до бывших сотрудников КГБ, чьим новым призванием стало обеспечивать свободу вероисповедания. "Сказки о загробном мире" стали частью нового официоза.

По словам автора, в этом нет ничего удивительного, ведь то же произошло и на ниве национального возрождения: почти все, кто имел хоть какую-то причастность к борьбе с "украинским буржуазным национализмом", тогда резко сменили знак "минус" на "плюс" и бросились "возрождать" нацию, веру, церковь и картинно присягать национальным героям.

Таким образом большинство старых кадров смогли не просто избежать люстрации, наказания, но и не подверглись даже моральному осуждению. Те же структуры, а иногда и люди в этих структурах, которые превращали церкви в клубы, спортзалы, склады и мастерские, начали "возвращать храмы верующим".

Не логика, не стремление к справедливости и не закон стали причиной отказа от политики атеизма. А исключительно какие-то частные соображения людей, не растерявшихся во время "перестройки". Поэтому во Львове бывшие костелы передали греко-католикам, бывшие греко-католические церкви – православным, бывшие монастыри превратили в офисные центры и многие другие варианты. Схема "распределяй и властвуй" и хаос на местах создали идеальную базу для конфликтов и длительного противостояния.

Дальше – еще интереснее. Оказалось, что привилегии, которыми власть одаривала РПЦ в СССР, в Украине можно распределять в ручном режиме и среди других конфессий. Всем "правильным" можно было снизить стоимость коммунальных услуг, а кому-то персонально даже выделить земельный участок. За это духовенство не оставалось в долгу во время выборов, то есть влияло на свою паству, откровенно агитируя в интересах правящего класса.

С тех пор ситуация в религиозной политике осталась неизменной. Выгодные сделки на основе "ты мне – я тебе" решаются в ручном режиме, но именем народа и благодаря бюрократическим фокусам. То, на чем невозможно нагреть руку, просто игнорируется, потому что "нет полномочий". Логика существования сводится к зарабатыванию денег, при этом доходы идут "мимо кассы" прямо в кармане, тогда как расходы честно возлагаются на бюджет. Здесь разницы между энергетикой, ЖКХ и религией по существу нет.

Очевидно, что по сравнению с СССР в независимой Украине список "разрешенных" конфессий значительно расширился, и им приходится конкурировать за благосклонность властей. Да и несогласных не репрессируют – нет смысла. Но такая позиция, когда бюрократ "раздает вареники и получает откаты", но ни за что не отвечает, потому что нет полномочий, вечно продолжаться не может. Потому что такая государственная система просто не выдержит либо аппетитов чиновников (до этого мы почти дошли), либо внешней агрессии (как сейчас).

Репрессивный аппарат, доставшийся в наследство от СССР, если он не занимается репрессиями, а сосредотачивается исключительно на коммерции, пропускает вещи, которые пропускать нельзя. Он не противодействует появлению враждебных псевдорелигиозных структур, не обнаруживает распространения деструктивных авторитарных культов, он не может отличить проповедника от ФСБшника. Предшествующие 30 лет этот "аппарат" занимался всем, чем угодно, кроме защиты интересов общества и государства.

Поэтому даже во Львове, казалось бы, есть группы, считающие себя католическими группами, которые в течение всей многолетней войны активно продвигают идею "молитвы за мир". Такой, знаете ли, абстрактный мир. Где нет конкретного врага, где во всем виновен "грех", где "войну можно остановить молитвой". Вроде бы ничего такого, скажет обыватель. Ну да и в словах одиозных иерархов московского патриархата тоже нет "ничего такого". Просто такие люди, как и их откровенно пророссийские "коллеги", критикуют исключительно украинские государственные структуры, и переживают больше тех, кто убегает от повестки, чем раненых героев. Или отказываются отпевать героев, погибших на войне. Словом, ведут себя как антивакцинаторы по отношению к системе здравоохранения во время эпидемии. Не удивлюсь, если "диссиденты" религиозные и "диссиденты" медицинские – это преимущественно одни и те же люди. Поскольку эти "набожные" ячейки, которые сейчас проповедуют абстрактный мир и осуждают абстрактную войну, до этого выступали против добычи сланцевого газа на Львовщине. И рассказывали, что с коронавирусом "не все так однозначно",

– подчеркивает Назар Кись.

Автор убежден, что с ними, скорее всего, работают вражеские структуры. Пока украинские структуры были заняты более "важными" и более прибыльными вещами. Любая власть в Украине не хочет отказаться от еще одного рычага влияния на граждан. Считает, что сможет контролировать религиозную сферу, как это было при советской власти. Хотя очевидно, что не сможет и что это лишнее. Если государство слишком слабо, чтобы позволить себе "симфонию" с церковью, не проще ли отказаться от попытки ее "контролировать"? Перестать смотреть на духовенство и разных религиозных деятелей как на особую касту. Потому что просто "изгнать московских попов" – не выход.

Автор статьи – Назар Кись