Алексей Данилов рассказал, что ни Кабмин, ни другие украинские ведомства не принимали документы о переходе Киево-Печерской лавы в ПЦУ.

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Данилов отрицает переход Киево-Печерской лавры в ПЦУ

Накануне на сайте ПЦУ появилось сообщение, что 1 декабря 2022 был зарегистрирован устав мужского монастыря Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Украинской Православной Церкви.

Лавра – это собственность всего народа. Я не видел, что государство дало возможность пользоваться помещениями. Кто угодно может зарегистрировать общественную организацию по любому адресу, но должно быть согласие владельца. Ни Кабмин, ни кто-либо другой таких документов не принимал,

– сказал Данилов.

Он добавил, что передать храмы невозможно, поэтому "надо разобраться, что там происходит".

В указе все прописано, что должно произойти,

– добавил секретарь СНБО.

При этом он подчеркнул, что "если будет доказано, что эта организация сотрудничает с РФ, они будут закрыты и запрещены на территории нашего государства".

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