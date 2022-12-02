Олексій Данілов розповів, що ні Кабмін, ні інші українські відомства не приймали документів про перехід Києво-Печерської лави у ПЦУ.

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Данілов заперечує перехід Києво-Печерської лаври в ПЦУ

Напередодні на сайті ПЦУ з'явилося повідомлення, що 1 грудня 2022 року було зареєстровано статут чоловічого монастиря Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української Православної Церкви.

Лавра – це власність всього народу. Я не бачив, що держава дала можливість користуватися приміщеннями. Хто завгодно може зареєструвати громадську організацію на будь-яку адресу, але має бути згода власника. Ні Кабмін, ні будь-хто інший таких документів не приймав,

– сказав Данілов.

Він додав, що передати храми неможливо, тож "треба розібратися, що там відбувається".

В указі все прописано, що має статися,

– додав секретар РНБО.

При цьому він наголосив, що "якщо буде доведено, що ця організація співпрацює з РФ, вони будуть закриті та заборонені на території нашої держави".

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