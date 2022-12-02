Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр культури України Олександр Ткаченко, повідомляє 24 канал. За його словами, ці процеси не мають жодного відношення до ситуації, яка зараз є в Києво-Печерській лаврі.
Цікаво Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі ПЦУ
Ткаченко розповів про реєстрацію Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ
Міністр наголосив, що вся Києво-Печерська лавра є державною власністю:
- як Верхня, де розташовані заповідник та музеї,
- так і Нижня, яку передали в безстрокову оренду УПЦ ще за часів президентства Віктора Януковича.
На території Верхньої Лаври розташований ще один монастир, назва якого була змінена і сьогодні зареєстрована. Нічого з точки зору пересування ченців не змінюється,
– заявив Ткаченко.
Він додав, що, згідно з указом, є 2 місяці, щоб дослідити, яким чином в Нижній Лаврі УПЦ МП використовує державне майно,
"І власне, впродовж цих 2 місяців ми прийматимемо ті чи інші рішення", – пояснив очільник Мінкульту.
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Як у Лаврі прославляли "русскій мір"
У листопаді 2022 року у мережі опублікували обурливий ролик, знятий у Києво-Печерській лаврі. На відео видно, як у святині моляться за Росію. Зокрема, лунали такі огидні репліки:
- "Дзвін пливе, пливе над Росією,
- Прокидається Матінка – Русь".
Відео обурило українців. Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що СБУ та поліція взялися розслідувати цю справу.
У СБУ заявили, що ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти України, чекає на "пробудження Матушкі – Русі", мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України і її громадян. Служба безпеки обіцяє не допустити таких проявів.