Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр культури України Олександр Ткаченко, повідомляє 24 канал. За його словами, ці процеси не мають жодного відношення до ситуації, яка зараз є в Києво-Печерській лаврі.

Цікаво Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі ПЦУ

Ткаченко розповів про реєстрацію Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ

Міністр наголосив, що вся Києво-Печерська лавра є державною власністю:

як Верхня, де розташовані заповідник та музеї,

так і Нижня, яку передали в безстрокову оренду УПЦ ще за часів президентства Віктора Януковича.

На території Верхньої Лаври розташований ще один монастир, назва якого була змінена і сьогодні зареєстрована. Нічого з точки зору пересування ченців не змінюється,

– заявив Ткаченко.

Він додав, що, згідно з указом, є 2 місяці, щоб дослідити, яким чином в Нижній Лаврі УПЦ МП використовує державне майно,

"І власне, впродовж цих 2 місяців ми прийматимемо ті чи інші рішення", – пояснив очільник Мінкульту.

До теми Під санкції РНБО потрапили Паша "Мерседес" і мільярдер Новинський: указ президента

Як у Лаврі прославляли "русскій мір"

У листопаді 2022 року у мережі опублікували обурливий ролик, знятий у Києво-Печерській лаврі. На відео видно, як у святині моляться за Росію. Зокрема, лунали такі огидні репліки:

"Дзвін пливе, пливе над Росією,

Прокидається Матінка – Русь".

Відео обурило українців. Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що СБУ та поліція взялися розслідувати цю справу.

У СБУ заявили, що ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти України, чекає на "пробудження Матушкі – Русі", мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України і її громадян. Служба безпеки обіцяє не допустити таких проявів.