РНБО ввела санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя), який відомий під прізвиськом Паша "Мерседес". Також до списку потрапив і колишній нардеп Вадим Новинський.

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Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Про це "РБК-Україна" повідомляє з посиланням на джерела в силових структурах.

РНБО 1 грудня вирішила доручити Кабміну протягом 2 місяців внести на розгляд Верховної Ради проєкт закону про заборону діяльності, пов'язаних з Росією, релігійних організацій.

РНБО вирішила підтримати внесені СБУ пропозиції щодо застосування персональних санкцій. Окрім того, застосувати персональні санкції до певних фізичних осіб, згідно з додатком рішення РНБО.

Президент Володимир Зеленський 2 грудня ввів у дію рішення РНБО щодо УПЦ Московського патріархату.

Рішенню РНБО передувала серія обшуків СБУ в об'єктах Московського патріархату продовжується по Україні. Правоохоронці провели та проводять обшуки у низці монастирів, де виявляють пропагандистські матеріали, які виправдовують війну Росії проти України.

Що відомо про Новинського та Павла (Лебедя)

У 2019 році Новинський був обраний до Верховної Ради 9 скликання від партії "Опозиційний Блок". У 2021 році, за версією журналу Forbes, статки Новинського оцінювались у 1,4 мільярда доларів, що давало йому можливість посісти 8 позицію у рейтингу найбагатших українців.

16 січня 2014 року голосував за диктаторські закони. 6 червня 2022 року Новинський оголосив про складення мандату депутата і плани зосередитись на відновленні зруйнованих храмів.

Щодо Павла, то за ним тягнеться чимало скандалів. У 2021 році він заявив, що серійний вбивця Анатолій Онопрієнко, який вбив 52 людини, ходив до нього на сповідь, зізнавався йому у вбивствах та пропонував здати його правоохоронцям. Але Павло відмовився та відпустив йому гріхи.

ЗМІ часто критикують митрополита Павла за його автомобіль Mercedes. За "любов до дорогих автомобілів" йому дали прізвисько "Паша-Мерседес".

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