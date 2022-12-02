РНБО ввела санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя), який відомий під прізвиськом Паша "Мерседес". Також до списку потрапив і колишній нардеп Вадим Новинський.
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Зеленський ввів у дію рішення РНБО
Про це "РБК-Україна" повідомляє з посиланням на джерела в силових структурах.
РНБО 1 грудня вирішила доручити Кабміну протягом 2 місяців внести на розгляд Верховної Ради проєкт закону про заборону діяльності, пов'язаних з Росією, релігійних організацій.
РНБО вирішила підтримати внесені СБУ пропозиції щодо застосування персональних санкцій. Окрім того, застосувати персональні санкції до певних фізичних осіб, згідно з додатком рішення РНБО.
Президент Володимир Зеленський 2 грудня ввів у дію рішення РНБО щодо УПЦ Московського патріархату.
Рішенню РНБО передувала серія обшуків СБУ в об'єктах Московського патріархату продовжується по Україні. Правоохоронці провели та проводять обшуки у низці монастирів, де виявляють пропагандистські матеріали, які виправдовують війну Росії проти України.
Що відомо про Новинського та Павла (Лебедя)
- У 2019 році Новинський був обраний до Верховної Ради 9 скликання від партії "Опозиційний Блок". У 2021 році, за версією журналу Forbes, статки Новинського оцінювались у 1,4 мільярда доларів, що давало йому можливість посісти 8 позицію у рейтингу найбагатших українців.
- 16 січня 2014 року голосував за диктаторські закони. 6 червня 2022 року Новинський оголосив про складення мандату депутата і плани зосередитись на відновленні зруйнованих храмів.
- Щодо Павла, то за ним тягнеться чимало скандалів. У 2021 році він заявив, що серійний вбивця Анатолій Онопрієнко, який вбив 52 людини, ходив до нього на сповідь, зізнавався йому у вбивствах та пропонував здати його правоохоронцям. Але Павло відмовився та відпустив йому гріхи.
- ЗМІ часто критикують митрополита Павла за його автомобіль Mercedes. За "любов до дорогих автомобілів" йому дали прізвисько "Паша-Мерседес".
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