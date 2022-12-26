Намісник Лаври, відомий як Паша "Мерседес", записав аж 15-хвилинне відеозвернення до Володимира Зеленського. Він бідкався на життя та поскаржився, що УПЦ МП не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня. Про це пише 24 канал.

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Митрополит "Мерседес" закликає "захистити" УПЦ МП

31 грудня – останній день, коли УПЦ МП правитиме богослужіння в Успенському соборі й Трапезній церкві. Того дня закінчується їхня оренда.

Про це, за словами Павла, йому повідомив директор державного заповідника "Києво-Печерська лавра". Держава в особі заповідника є власником усіх приміщень лаври.

Митрополит Павло також сказав, що звертався до міністра культури Олександра Ткаченка, але не отримав відповіді, тож закликав президента Зеленського "захистити" УПЦ МП. Він просить у глави держави закликати уряд та депутатів не ухвалювати рішення щодо закінчення оренди храмів Лаври.

Також він попросив, щоби "люди, які не мають стосунку до церкви, не вказували, коли нам святкувати Різдво і до якої церкви ходити". При цьому вкотре звинуватив Епіфанія у розколі України.

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