Пока неизвестно, какие последствия повлекли за собой взрывы. Об этом для 24 канала рассказал военный эксперт Андрей Харук.

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"Повредить одним дроном пять Ту-95 практически невозможно. Они не находятся в упор на стоянках. Между ними дистанция в десятки метров. Другое дело, что когда такие самолеты готовились к полету, были заправлены, на них были ракеты, то существенно вывести из них строя можно было определенную технику", – сказал Харук.

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Последствия инцидента

Минобороны России сообщило о трех погибших оккупантах после взрывов на аэродроме. Однако впоследствии появилась информация о 17 убитых военных и нескольких поврежденных самолетах. По мнению Харука, количественные параметры российских потерь лежат между двумя цифрами.

Мы ведь не знаем реально, сколько этих беспилотников было. И были ли это вообще беспилотники. Прекрасно понимаем, что это не мы делали. Однако как бы то ни было, но очень велика вероятность, что неожиданный инцидент перечеркивает намерения россиян относительно нового ракетного удара по Украине, – считает военный эксперт.

Он добавил, что восстановится после взрывов на "Энгельсе" россияне могут достаточно быстро, если учесть, что все-таки у России есть несколько аэродромов для базирования стратегической авиации. Как отметил Харук, не только кусочек территорий на Востоке.

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