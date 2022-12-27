Об угрозе обстрелов в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, Россия продолжает удерживать в Черном море определенное количество кораблей, среди которых есть носители "Калибров". В ОК "Юг" информировали о залпе в 16 "Калибров".
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Россия рассредоточила самолеты после "хлопка" в Энгельсе
В то же время после "хлопка" в Энгельсе, как сообщил Игнат, самолеты стратегической авиации в России были рассредоточены. Он отметил, что в Энгельсе все же остается несколько самолетов, но часть из них передислоцированы на другие аэродромы.
Также спикер констатировал, что после "хлопка" в Энгельсе активность вражеской авиации к вечеру была уменьшена. "Не было видно даже тактической авиации", – сказал Игнат.
Он предполагает, что возможно, оккупанты не могли прийти в себя от того "хлопка". В Воздушных силах не могут точно сказать, как "хлопок" повлиял на оккупантов. Игнат отметил, что, возможно, россияне сделают какие-то коррективы.
Игнат подчеркнул, что угроза обстрелов никуда не миновала. "Оккупанты не оставили своих коварных намерений. Возможно, где-то под новогодние праздники, возможно, в какие-то другие даты... чтобы бить по нашей инфраструктуре, чтобы сломать украинский народ", – сказал представитель Воздушных сил.
Он подчеркнул, что авиация – это высокомобильный вид войск, которым не нужно много времени, чтобы заправиться, зарядить ракеты и вылететь и через несколько часов быть на боевом курсе и нанести удар.
Что известно о "хлопке" в Энгельсе
- В ночь на 26 декабря на аэродроме в Энгельсе во второй раз в декабре прогремели мощные взрывы. Минобороны России подтвердило взрывы на аэродроме.
- В ведомстве сказали, что "обломки беспилотника" убили троих и ранили четырех военнослужащих. Но никакая техника, по их словам, якобы не пострадала.
- В ВСУ сообщили, что из-за "хлопка", вероятно, погибли пилоты самолетов Ту-95. Также могли быть повреждены или уничтожены пять российских самолетов. Кроме того, в результате прилетов мог быть поражен пункт управления базой.
- После этого Россия начала перебрасывать свои борта с аэродрома Энгельса на восток.