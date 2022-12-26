Российские телеграмм-каналы пишут, будто беспилотник выпустил 2 ракеты, одну из которых сбила ПВО, а другая поразила цель. 24 канал. Официально оккупанты это не подтверждали.

Важно Взрывы и пожар на аэродроме в Энгельсе 26 декабря: все, что известно

Кроме того, российские ресурсы уже пишут о "вине ВСУ". Они разгоняют заявление спикера Воздушных сил Юрия Игната с акцентом, мол, Украина имеет отношение к "хлопку".

Была ли повреждена техника на аэродроме

В минобороны России заявили, будто техника во время атаки не пострадала. Несмотря на это, рассказывают о трех погибших.

Игнат также отметил, что предыдущие подобные "чрезвычайные ситуации" приводили к повреждению самолетов. Маловероятно, что прошло на этот раз.

Взрывы на "Энгельсе": что известно

Взрывы на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области раздались около 1:00 по киевскому времени. Местные жители сообщали, что ударной волной в домах выбило окна, после чего над аэродромом раздалась сирена воздушной тревоги.

Россияне утверждают, будто была атака беспилотника. По их утверждениям, ПВО сбила его, а "обломки" повлекли за собой смерть трех военных, еще четырех - ранили.

Следует отметить, что именно этот аэродром с начала вторжения россияне использовали для бомбардировки украинских городов.