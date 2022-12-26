Російські телеграм-канали пишуть, нібито безпілотник випустив 2 ракети, одну з яких збила ППО, а інша вразила ціль, передає 24 канал. Офіційно окупанти це не підтверджували.

Важливо Вибухи та пожежа на аеродромі в Енгельсі 26 грудня: все, що відомо

Крім того, російські ресурси вже пишуть про "вину ЗСУ". Вони розганяють заяву спікера Повітряних Сил Юрія Ігната з акцентом, мовляв, Україна має стосунок до "бавовни".

Чи була пошкоджена техніка на аеродромі

У міноборони Росії заявили, нібито техніка під час атаки не постраждала. Попри це, розповідають про трьох загиблих.

Ігнат також зауважив, що попередні подібні "надзвичайні ситуації" призводили до пошкоджень літаків. Тож, малоймовірно, що минулось цього разу.

Вибухи на "Енгельсі": що відомо

Вибухи на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області пролунали близько 1:00 за київським часом. Місцеві жителі повідомляли, що ударною хвилею у будинках повибивало вікна, після чого над аеродромом пролунала сирена повітряної тривоги.

Росіяни стверджують, буцімто була атака безпілотника. За їх твердженнями, ППО збила його, а "уламки" спричинили смерть трьох військових, ще чотирьох – поранили.

Слід зазначити, що саме цей аеродром від початку вторгнення росіяни використовували для бомбардування українських міст.