Сколько военных Россия может потерять за полгода

Чесать языком про потери в 100 тысячах потерь легко, когда отключается здравомыслящая часть мозга, а она часто у многих отключена. Что ж, приступим?

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За октябрь, ноябрь и неполный декабрь российские оккупационные войска потеряли в Украине 44 950 человек. С учетом санитарных потерь – это не менее 135 тысяч. То есть более 1/3 всех мобилизованных.

То есть, дорогие недоаналитики, российские оккупационные войска потеряли за 3 месяца больше, чем вы там себе спрогнозировали на следующий год по готовности Путина к потерям. Что же вы, полоумные, несете? Тот самый случай, когда о цифрах говорит говорящая голова, а совсем другое дело, когда человек способен минимально анализировать.

Но идем дальше.

100 тысяч потерь при нынешней интенсивности – это строк полгода. То есть, через полгода будут эти 100 тысяч "200-ми". А сколько "300-х"? Предположим, 300 тысяч. В таком случаи общее количество санитарных потерь составит ориентировочно 400 тысяч.

То есть в течение полгода Россия должна будет мобилизовать до 1 миллиона человек, чтобы постоянно компенсировать потери в зоне боевых действий. А это в свою очередь материально-техническое обеспечение этой массы тем, чего не было на момент частичной мобилизации, не говоря о перспективе миллиона.

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Что приведет к еще большим потерям вражеского войска

В нынешних условиях с 2023 года потери российских войск вполне могут достигать 200 тысяч убитыми и не менее 600 тысяч ранеными. То есть это 2 – 2,5 миллиона мобилизованных в год.

Путин, возможно, готов отправить в мясорубку 100 тысяч тушек, 200 тысяч и даже больше. Но потянет ли это сама Россия и возможности минобороны? Нет.

Но есть очень интересный фактор. Отсутствие профессиональной составляющей, технических компонентов и материально-технического обеспечения во вражеском войске повлияют на рост потерь в геометрической прогрессии. То есть, 100 тысяч? Нет, это будет не через год или пол года. Раньше.