Як правильно визначають ефективність ударів

Наприклад, по Україні здійснити 100 пусків ракет, 90 збиті. Тобто ефективність 10%? Ні.

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Додам ще трохи дисонансу.

31 грудня по території України здійснили обмежений залп з 20 ракет, 12 з яких були збиті силами ППО України, а 2 – впали на території самої Росії. Ефективність цього удару становила 5%. Додав дисонансу? Калькулятори зламалися?

Що ж... Нагадаю ще одну мою улюблену історію. На початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни завдали удару по Одесі ракетою Х-59, яка знищила дуже важливий стратегічний об'єкт – туалет на пляжі.

Тобто прорив ППО становив 100%, а ефективність цього прориву?

Фактично на кожен прорив ППО працює свій коефіцієнт ефективності, що залежить від об'єкта, який вдається знищити, або... Або ще цікавіше, вдається прорвати ППО, але сама ракета з незрозумілих причин падає десь у полі, з шоковим ефектом для ворон та щурів.

7 січня окупанти можуть "привітати" українців з Різдвом

Сьогодні можна фіксувати стабільну тенденцію зниження ефективності ракетних ударів. Наступний масований удар території України може бути здійснений не раніше 10 січня. Акцентую, саме масований – 70 – 80 і більше ракет.

Впевнений, що на 7 січня, коли окупанти святкують своє РПЦшне Різдво, вони можуть спробувати передати нам "вітання" обмеженим потенціалом, а саме 50 – 60 ракет. Оскільки їх накопичувальний потенціал 5 – 7 ракет на добу. Але питання в іншому.

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Ефективність ракетних ударів по Україні може стати нульовою

А якою буде ефективність цих ударів? Впевнений, що нижче за середньостатистичні 10%. Оскільки всі об'єкти, які могли б цей відсоток підвищити, під захистом. Напрями руху ракет і дронів всі вивчені й нічим новим вже російські окупаційні війська не здивують. Тобто що? Так. Деградація ефективності.

У якийсь момент ефективність масованого ракетного удару росіян по Україні остаточно вийде до показника близько нуля. Цікаво, що буде раніше – вихід до нуля чи максимальне виснаження ракетного потенціалу Росії з урахуванням навіть виробництва.