Так, після нетривалої підготовки мобілізованих окупантів направляють у зону ведення бойових дій в Україні. Незабаром у Росії можуть оголосити проведення нової хвилі мобілізації.

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Росія намагається створити 2-мільйонну армію

У воєнній розвідці України заявили, що в Росії найближчими днями оголосять про проведення чергової хвилі мобілізації. До збройних сил країни-окупантки потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить їм створити стратегічні резерви.

У Росії вже активно відбувається підготовка до оголошення чергової хвилі мобілізації. На законодавчому рівні вносяться зміни у закони, які регламентують проведення мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів,

– зазначили у розвідці.

Важливо! Масштаб мобілізаційних заходів, які проводить Росія, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб.

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