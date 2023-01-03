Зокрема, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону прокоментувала підготовку Росії до нової хвилі мобілізації. Про це пише 24 Канал.
Читайте також Мобілізація в Україні: яким є граничний вік військовозобов’язаних за категоріями
Демотивація російської армії
Вона зазначила, що у Росії справді потужна мобілізація, і це дійсно дуже серйозний виклик. "І це свідчить про те, що вони налаштовані воювати довго", – підкреслила Маляр.
За словами Маляр, формування приватних армій свідчить про демотивацію регулярних військ.
Вони не розуміють здебільшого, за що вони тут повинні помирати. По-друге, справді, з урахуванням того, як до них ставиться російська влада – вони не хочуть воювати. Тому приватні більше мотивовані, вони воюють за гроші. Це свідчить про те, що регулярного ресурсу їм уже бракує,
– заявила заступниця міністра оборони.
Також вона розповіла, чи вплине мобілізація в Росії на призов в Україні.
Маляр вкотре наголосила, що в Україні триває мобілізація з 24 лютого, цей процес не зупиняється. "Потребу мобілізації формують ЗСУ залежно від того, як йде хід війни", – наголосила вона.
Що відомо про "нову" мобілізацію в Росії
- Олексій Резніков випустив передноворічне звернення до військовозобов'язаних жителів Росії.
- Міністр оборони заявив, що на початку січня російська влада планує закрити кордони для чоловіків, оголосити воєнний стан і почати чергову хвилю мобілізації.
- Він зазначив, що кордони також будуть закриті й в Білорусі. Міністр оборони України розуміє, що більша частина росіян не повірять йому на слово. Проте він нагадав, що російська влада та прокремлівські пропагандисти вже неодноразово брехали своїм громадянам.
- Резніков наголосив, що усі громадяни Росії заплатять за розв'язану війну й будуть вимушені компенсувати завдані Україні збитки протягом кількох поколінь. Це неминуче трапиться. Але є велика різниця – ті, хто не брав участі у воєнних злочинах, втратять лиш частину коштів та комфорту. Під трибунал підуть лише воєнні злочинці. Це те, чого не каже Кремль у своїх зверненнях.