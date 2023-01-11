Такое большое количество людей и оружия способно повлиять на театр боевых действий. Это мнение в эфире 24 Канала выразил военный обозреватель Денис Попович.

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Способность окку брать количеством может создать для украинских войск большие проблемы и повлечь за собой продвижение российских войск на разных направлениях.

Мы это видим в виде боевых действий вокруг Бахмута – Соледара, где россияне пытаются продвигаться, используя тактику живых волн и принимая человеческой массой,

– объяснил Попович.

Другая сторона такой тактики – обилие человеческих потерь. Но, по мнению военного обозревателя, в России не считаются с человеческими жертвами, для них важнее продвижение вперед, чем цена, которую они готовы заплатить.

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Проблемы мобилизации в России

По словам Поповича, мобилизация 500 тысяч военных создаст для российского командования целый ряд проблем. Первая – из мобилизованных нужно создать подразделения, оснащенные танками и другой техникой.

А с техникой в России сейчас проблема. Они снимают с баз хранения машины, танки, пушки, приводят в порядок и опрокидывают на фронт,

– заметил военный обозреватель.

Второй проблемой Попов назвал оснащение частично мобилизованных амуницией, третьей – логистику.

"Четвертая, очень серьезная проблема – наличие подготовленных командиров младшего и среднего звена для того, чтобы можно было сформировать подразделения, научить их, провести боевое согласие, создать боеспособные части и бросить их на фронт", – считает военный эксперт.

Еще одной проблемой Денис Попович назвал наличие нужного количества тренировочных лагерей. В настоящее время россияне используют мощности Беларуси.

"В России количество тренировочных лагерей позволяет одновременно готовить не более 120 – 130 тысяч призывников. А мы говорим о 500 тысячах", - пояснил эксперт.

Конвейер для мобилизованных

По мнению Поповича, подготовка новых мобилизованных превратится в конвейер, и они не будут качественно подготовлены. Оккупанты снова будут формировать живые волны, которые будут бросать на определенные направления.

Поэтому все то, что они сейчас готовят – попытка взять нас количеством, а не качеством. Мы должны этому противопоставить качество, и именно поэтому мы должны получить определенные виды вооружений от союзников,

– подытожил военный обозреватель.

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