В ГУР сообщили, что соответствующий приказ российская ФСБ направила во все пограничные управления страны.

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Россия закрыла возможность выезда военнообязанных по всем направлениям

Для граждан России, имеющих заключение о готовности к военной службе из категорий "А", "Б" и "В", закрыли возможность выезда по всем пунктам пропуска по всем направлениям.

С 9 января 2023 года с 00 часов 00 минут пограничным управлением ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории Российской Федерации граждан, имеющих вывод о готовности к военной службе из категорий "А", "Б" и "В",

– цитирует ГУР текст ФСБ.

Граждане категории "В" – это ограниченно пригодные к военной службе. В мирное время призывников, принадлежащих к этой категории, освобождают от призыва, освобождают от военных сборов и относят к запасу. А тут вдруг им уже запрещено уезжать из страны.