У ГУР повідомили, що відповідний наказ російська ФСБ надіслала до всіх прикордонних управлінь країни.

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Росія закрила можливість виїзду військовозобов'язаних на всіх напрямках

Для громадян Росії, які мають висновок про готовність до воєнної служби з категорій "А", "Б" і "В", закрили можливість виїзду в усіх пунктах пропуску на всіх напрямках.

З 9 січня 2023 з 00 годин 00 хвилин прикордонним управлінням ФСБ Росії забезпечити обмеження виїзду за межі території Російської Федерації громадян, які мають висновок про готовність до воєнної служби з категорій "А", "Б" і "В",

– цитує ГУР текст ФСБ.

Громадяни категорії "В" – це обмежено придатні до військової служби. У мирний час призовників, які належать до цієї категорії, звільняють від призову, звільняють від військових зборів та зараховують до запасу. А тут раптом їм вже заборонено виїжджати з країни.