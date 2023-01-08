Деталі розповів Вадим Скібіцький – представник Головного управління розвідки Міністерства оборони. Щоб підготувати військові формування країні-терористці знадобляться 2 місяці.
Важливо Після війни російської армії не буде біля наших кордонів, – інтерв'ю з Михайлом Подоляком
Скібіцький зауважив, що багато чого залежатиме від продовження поставок в Україну західних боєприпасів, а також – зброї. Вона необхідна, щоб оснастити нові резервні підрозділи.
Якщо Росія цього разу програє, тоді Путін зазнає краху,
– додав Скібіцький.
Росія готується до масштабної мобілізації
- У ГУР МО в січні 2023 року заявили, що Росія готується мобілізувати ще 500 тисяч окупантів. Це – на додаток до мобіків, яких забрали від жовтня минулого року.
- Естонська розвідка вважає, що нова хвиля мобілізації у Росії може розпочатися після Різдва.
- Скільки б росіян не мобілізували, Росія вже програла.
- Станом на 8 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що на концерт до Кобзона вирушили вже 111 170 окупантів. Лише за добу вдалося ліквідувати 430 загарбників.